Instagram introduce nuovi sticker per aiutare le aziende colpite dal COVID-19

Dopo essere stati individuati nei test il mese scorso, Instagram ha annunciato ufficialmente l’aggiunta delle opzioni per buoni regalo, ordinazione cibo e raccolta fondi per storie e profili, che fornirà alle aziende interessate dalle chiusure COVID-19 un altro modo per generare reddito durante la crisi in corso.

Le piccole imprese sono una parte importante della nostra comunità e molte si trovano ad affrontare sfide enormi durante la crisi COVID-19. Oggi stiamo semplificando la scoperta di buoni regalo, ordini alimentari online e raccolte fondi su Instagram in modo da poter supportare le aziende che ami.

L’articolo Instagram introduce nuovi sticker per aiutare le aziende colpite dal COVID-19 proviene da Notiziedi.

