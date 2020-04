Instagram LIVE: Anche le video dirette arrivano sul browser

Durante il lockdown causato dall’attuale pandemia, i live video di Instagram sono diventati sempre più popolari. Molte star di fama mondiale utilizzano questa funzione per portare la loro arte nelle case di milioni di utenti.

Prima d’ora però, i live video potevano essere visualizzati solo sull’app Instagram per Android ed iOS, e, per le lunghe sessioni live, poteva risultare molto scomodo. Per questo motivo, la società ha deciso di portare la funzione sul web.

L’esperienza è del tutto simile a quella offerta dall’app mobile,

