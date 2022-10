Instagram, lunedì nero tra blackout e sospensioni utenti

Azienda conferma problema. Utenti cercano risposte su Twitter

Roma, 31 ott. (askanews) – Molti utenti di Instagram hanno ricevuto nel pomeriggio di oggi una notifica allarmante, secondo la quale i loro account erano stati sospesi per aver violato le linee guida della community. Senza essere in grado di pubblicare foto di Halloween sull’app, molti hanno cercato risposte su Twitter e altre piattaforme, e molti di loro hanno affermato di non avere idea di quali potessero essere tali violazioni. In una dichiarazione pubblicata su Twitter dopo le 16 italiane, Instagram ha confermato l’interruzione. “Stiamo esaminando la questione e ci scusiamo per l’inconveniente”, ha affermato la società. I rappresentanti di Instagram non hanno risposto immediatamente a ulteriori domande. In particolare – riporta il New York Times – molti hanno notato che questo problema era distinto da altre interruzioni passate sulla piattaforma di condivisione di foto, poiché è stato informato che i loro account erano stati sospesi piuttosto che semplicemente impossibilitati ad accedervi. Gli utenti che hanno ricevuto la notifica hanno avuto la possibilità di impugnare la decisione entro 30 giorni. “Se non possiamo confermare il tuo account, verrà disabilitato in modo permanente”, si legge nell’avviso. Durante il tentativo di seguire la procedura di ricorso, gli utenti di Twitter hanno affermato di essere stati disconnessi dai propri account e di non essere stati in grado di accedere nuovamente. Il sito Web DownDetector.com, a cui gli utenti possono segnalare interruzioni, ha mostrato che le segnalazioni di un problema sono iniziate intorno alle 15 italiane. continua a leggere sul sito di riferimento