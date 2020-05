Instagram per iOS introduce la possibilità di controllare chi può taggarci e altro

Instagram sta implementando alcuni cambiamenti per mantenere la piattaforma un posto più sicuro per gli utenti. Due funzionalità ora disponibili includono la possibilità di controllare chi può taggarci o menzionarci in commenti, didascalie o storie, nonché la possibilità di eliminare i commenti in blocco.

La società, ha sottolineato in un post sul blog che gli ultimi cambiamenti fanno parte dei suoi sforzi per “combattere il bullismo online“.

