Instagram promette di risolvere il bug che consente l’accesso continuo alla fotocamera

Secondo alcuni report condivisi sui social network dagli utenti che hanno già installato iOS 14, l’indicatore della fotocamera rimane acceso quando aprono Instagram.

Anche se l’utente non utilizza la fotocamera, come quando ad esempio scorre il feed, la spia verde indica che l’app sta accedendo alla fotocamera in background.

Il comportamento previsto, ovviamente, è che l’app acceda alla fotocamera solo quando necessario, ma Instagram ha dichiarato a The Verge che questo comportamento è causato da un bug e verrà risolto nei prossimi giorni:

“Accediamo alla fotocamera degli utenti solo quando gli utenti la stanno utilizzando.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Instagram promette di risolvere il bug che consente l’accesso continuo alla fotocamera proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento