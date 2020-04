Instagram torna a puntare su IGTV con un nuovo design e nuove funzionalità

Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app IGTV, puntando a porre maggiormente l’attenzione sui migliori creatori, che sono fondamentali per massimizzare il coinvolgimento con la piattaforma video.

Adesso, quando un utente apre per la prima volta l’app IGTV vedrà un “creatore popolare” in alto, scelto in modo specifico per ogni utente “in base a chi segue e il cui contenuto che l’app ritiene possa essere interessante per loro“.

