“Insula”, la Sardegna si racconta alla mostra Artigiano in Fiera

Prosegue il viaggio promozionale della Regione e del Cipnes

Roma, 2 dic. (askanews) – Dal 3 all’11 dicembre la Sardegna si racconta alla 26esima edizione della mostra mercato “Artigiano in fiera”, presso la Fieramilano Rho. Per l’occasione, Insula – la divisione Agrifood e Marketing Territoriale del CIPNES, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei laboratori dei maestri artigiani della Sardegna. Un percorso affascinante e identitario tra le lavorazioni della pasta tipica all’isola, dei pani artistici, dei dolci tradizionali, del tappeto sardo, dei filati trasformati in opere d’arte dai designer, per poi scoprire i segreti dei maestri orafi, della lavorazione del corallo e della ceramica incisa e dipinta a mano.

Con il programma di marketing strategico “INSULA – Sardinia Quality World”, promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e da INSULA, la divisione Agrifood e Marketing Territoriale dell’ente CIPNES, la Regione Sardegna, anche nell’ambito della kermesse milanese dell’Artigiano in Fiera, punta sulla rappresentazione di una formula promozionale identitaria e sostenibile in cui la destinazione Sardegna viene raccontata attraverso le sue eccellenze produttive (artigianato artistico, moda, design ed enogastronomia), in un percorso esperienziale ed immersivo tra tradizioni, borghi, cammini, archeologia e turismo attivo.

Tra le cose da non perdere in questo affascinante tour alla scoperta di un “mondo chiamato Sardegna”, l’area dedicata ai “Laboratori dei Maestri Artigiani dell’Isola”, la sezione esperienziale “INSULA”, all’interno del modulo espositivo della Regione Sardegna, inserita nel Padiglione 2 – Corsia A, dove sarà possibile partecipare alle fasi di produzione di alcune delle filiere identitarie della Sardegna, scoprire le tecniche di lavorazione direttamente dagli artigiani, degustare deliziosi piatti partendo dalla materia prima di filiera, passando per le tecniche di lavorazione artigianali e concludendo l’esperienza con la preparazione dei piatti di filiera a cura degli chef dell’isola.

Nell’area Sardegna sarà inoltre possibile assistere ad un suggestivo programma giornaliero di eventi di animazione artistica caratterizzati da balli e sfilate dei vestiti tradizionali dell’isola, esibizioni musicali identitarie, presentazioni delle mistiche maschere della tradizione isolana, sfilate di sartorie e atelier sarde, degustazioni di piatti tipici elaborati dagli artigiani e chef dell’isola.

