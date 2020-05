Insulti e minacce, anche Azzolina e Fontana sotto scorta

Ieri la notizia della scorta disposta per il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Oggi stessa sorte per la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tra i frutti avvelenati dell’emergenza coronavirus ci sono anche le minacce e gli insulti ricevuti da alcuni rappresentanti delle istituzioni.

“Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta, ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti – ha scritto su Facebook il governatore – Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia”.

