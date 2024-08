Insultò il Papa chiamandolo ‘anziano molesto’: dopo le polemiche la neo assessora di Bari rinuncia all’incarico

ROMA – Disse che Papa Francesco è un ‘anziano molesto’ e i partecipanti al G7 ‘inutili parassiti’. Carlotta Nonnis Marzano, neo eletta assessora all’Ambiente nella giunta del sindaco di Bari, Vito Leccese, nulla ha potuto contro la ‘shitstorm’ avviata nei suoi confronti per alcuni post pubblicati sui social nei mesi scorsi e ha rinunciato all’incarico. “In queste ore si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta cittadina. Voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d’altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero“, scrive il primo cittadino, che chiarisce: “Sono in contatto con la dottoressa Nonnis Marzano, la quale, consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene, mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all’incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso. Reputazione e impegno nelle battaglie ecologiste che mi avevano convinto a sceglierla per affrontare le decisive sfide ambientali che la nostra città ha di fronte”. Sarà Elda Perlino, ricercatrice del Cnr e presidente dell’associazione ‘Sviluppo sostenibile’, la nuova assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente del Comune di Bari.

