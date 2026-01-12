Intanto Trump trova il tempo di “vendicarsi” del presidente della Federal Reserve

ROMA – L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome H. Powell, presidente della Federal Reserve, per la ristrutturazione della sede centrale della banca centrale a Washington. Powell è accusato di aver fornito informazioni false al Congresso sull’entità del progetto. L’inchiesta, che include un’analisi delle dichiarazioni pubbliche di Powell e un esame dei registri delle spese, è stata autorizzata a novembre da Jeanine Pirro, storica alleata del presidente Trump e nominata a capo dell’ufficio l’anno scorso.

Una mossa prevedibile ma non scontata che va letta nel contesto di una prolungata faida tra Trump e Powell. Il presidente Usa ha ripetutamente attaccato Powell per essersi opposto alle sue richieste di ridurre drasticamente i tassi di interesse, minacciando tra le altre cose di licenziarlo nonostante lo avesse lui stesso nominato per l’incarico nel 2017. Il video di un battibecco tra i due in un cantiere, in cui Powell rispondeva a tono al Presidente, divenne viralissimo qualche tempo fa.In un’intervista rilasciata al New York Times la scorsa settimana, Trump ha dichiarato di aver deciso chi sostituirà Powell alla presidenza della Fed. Si prevede che annuncerà presto la sua decisione. Kevin A. Hassett, il principale consigliere economico di Trump, è uno dei favoriti per la carica di presidente. Mentre il mandato di Powell come presidente termina a maggio, il suo mandato come governatore dura fino a gennaio 2028. Powell non ha rivelato se intende rimanere alla banca centrale oltre quest’anno.Powell, in un raro videomessaggio diffuso dalla Fed, ha riconosciuto domenica che il Dipartimento di Giustizia aveva notificato alla banca centrale citazioni in giudizio per la giuria pochi giorni prima. Ha descritto l’indagine come “senza precedenti” e ha messo in dubbio le motivazioni di tale decisione, pur affermando di aver svolto i suoi compiti di presidente “senza timori o favoritismi politici”.Il presidente della Fed ha avvertito che l’indagine segnala una battaglia più ampia sull’indipendenza della Fed. “La minaccia di incriminazioni penali è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi di interesse in base alla nostra migliore valutazione di ciò che sarà utile al pubblico, piuttosto che in base alle preferenze del presidente”, ha aggiunto Powell. “La questione è se la Fed sarà in grado di continuare a fissare i tassi di interesse in base alle prove e alle condizioni economiche, o se invece la politica monetaria sarà guidata da pressioni politiche o intimidazioni”.Quella di Trump è una strategia di vendetta contro i suoi oppositori ormai acclarata: ha fatto incriminare tra gli altri anche l’ex direttore dell’FBI James B. Comey e Letitia James, procuratore generale di New York.Interrogato sull’inchiesta, Trump ha detto a NBC News di non essere a conoscenza dell’indagine del procuratore statunitense. “Non ne so nulla, ma di certo non è molto bravo a lavorare alla Fed, e non è molto bravo a costruire edifici”, ha affermato.Trump ha aggiunto che le citazioni in giudizio della procura degli Stati Uniti non avevano nulla a che fare con i tassi di interesse. “Non penserei nemmeno di farlo in quel modo”, ha detto. “Ciò che dovrebbe metterlo sotto pressione è il fatto che i tassi sono decisamente troppo alti. Questa è l’unica pressione che ha”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it