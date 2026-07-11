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“Integrazione”: convegno Lega alla Camera su islamismo politico
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“Integrazione”: convegno Lega alla Camera su islamismo politico

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E “implicazioni della presenza dei Fratelli Musulmani in Europa”

Roma, 11 lug. (askanews) – Organizzato alla Camera dei Deputati dal Dipartimento perl’Integrazione delle Comunità Straniere della Lega, dall’Istituto Milton Friedman (Roma) e da Trends Group (Abu Dhabi), l’evento “Integrazione: le implicazioni della presenza dei Fratelli Musulmani in Europa” ha riunito rappresentanti istituzionali e studiosi per analizzare il fenomeno dell’islamismo politico e il suo impatto sulle democrazie europee.L’evento, moderato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ha visto gli interventi di Souad Sbai, promotrice dell’iniziativa; Mohammed Abdulla al-Ali, CEO di TRENDS Global Group; i ricercatori senior di Trends Hamad al-Hosani e Badriya al-Riyami; Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Friedman; il geopolitologo Alexandre Del Valle. Nel video il commento di Dario Peirone, direttore generale dell’Istituto Milton Friedman.I relatori hanno approfondito il ruolo della Fratellanza Musulmana, le strategie di diffusione dell’ideologia anche attraverso il digitale e l’importanza della ricerca. Gli Emirati Arabi Uniti, come evidenziato da tutti i relatori, rappresentano oggi un modello di successo nella lotta contro la minaccia rappresentata dall’Islam politico soprattutto in Europa.L’Istituto Friedman e Trends Group hanno siglato poi un memorandum che ha avviato una collaborazione strutturata tra il think thank italiano e quello emiratino. Ad entrambi gli eventi ha preso parte l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma, S.E. Abdulla Ali AlSubousi.

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