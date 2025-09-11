Intelligence Sudcorea: figlia Kim Jong Un sempre più possibile erede

Roma, 11 set. (askanews) – La giovane figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, Ju Ae, sembra aver rafforzato il suo status di probabile successore attraverso il suo recente viaggio in Cina. Lo ha dichiarato oggi l’agenzia di intelligence sudcoreana NIS.

Ju aìAe, che si ritiene abbia poco più di dieci anni, è rimasta all’interno dell’ambasciata nordcoreana ed ha evitato l’esposizione mediatica durante il viaggio, ma è comunque riuscita a ottenere abbastanza “narrazione” per consolidare la sua posizione come possibile erede, hanno riferito all’agenzia di stampa Yonhap i parlamentari ai giornalisti, citando un briefing a porte chiuse del NIS.

Il NIS ha inoltre valutato che Kim non presenti problemi di salute significativi, osservando che la sua frequenza cardiaca e la pressione sanguigna restano entro i valori normali.