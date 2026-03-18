intelligenza-artificiale,-nasce-a-napoli-l’ai-strategy-bootcamp

Lunedì 23 marzo alle ore 11,30 conferenza stampa di presentazione per la prima edizione del programma dedicato a imprenditori e manager per governare la trasformazione AI-driven, promosso da Stoà, SPICI e DIETI-Università Federico II

NAPOLI «L’intelligenza artificiale non è un’opzione per le imprese italiane: è la sfida che definirà chi sarà competitivo nel prossimo decennio. Con l’AI Strategy Bootcamp vogliamo dare agli imprenditori campani e italiani gli strumenti concreti per non arrivare secondi».

Così Paolo Scudieri (nella foto), presidente di Stoà e numero uno del Gruppo Adler Hp Pelzer, annuncia la conferenza stampa di presentazione dell’AI Strategy Bootcamp, programma è promosso da Stoà (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa), SPICI (Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione) e DIETI (Dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), che si terrà lunedì 23 marzo 2026, alle ore 11:30 nella sala eventi della Fabbrica Italiana dell’Innovazione (via Ponte dei Granili, 24 – secondo piano – Napoli).

All’incontro interverranno Enrico Cardillo, direttore generale Stoà; Vincenzo Lipardi, presidente, SPICI; Giorgio Ventre – Università degli Studi di Napoli Federico II – DIETI; Paolo Scudieri, presidente di Stoà e numero uno del Gruppo Adler; Matteo Lorito, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Roberto Fico, presidente della Regione Campania.

L’iniziativa segna l’avvio dell’Alta Scuola per il Management della Trasformazione AI-driven, un progetto formativo innovativo rivolto a imprenditori, decision maker, manager e quadri aziendali chiamati a governare l’impatto dell’intelligenza artificiale nei modelli di business e nei processi organizzativi, in settori che spaziano dalla Pubblica Amministrazione alla sanità, dalle industrie creative alla produzione industriale.

Il percorso inaugurale è strutturato in un formato intensivo di un giorno e mezzo e prevede talk ispirazionali, casi applicativi reali, momenti di confronto diretto con esperti del mondo accademico e industriale, e sessioni laboratoriali.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti metodologici e pratici per comprendere le opportunità offerte dall’AI, individuare i casi d’uso più rilevanti per il proprio contesto aziendale e valutare in modo concreto l’impatto organizzativo e il ritorno degli investimenti.

L’AI Strategy Bootcamp si inserisce in una visione più ampia che punta a consolidare Napoli come hub meridionale di formazione e innovazione sulle tecnologie emergenti, costruendo una comunità di imprenditori e manager impegnati a guidare la trasformazione digitale delle imprese del territorio.