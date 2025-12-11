intelligenza-artificiale-persona-dell’anno-per-time

(Adnkronos) – La persona dell’anno del 2025 di Time non è un singolo individuo: quest’anno infatti il magazine americano ha dato il suo ormai tradizionale riconoscimento agli “architetti dell’intelligenza artificiale”.

“Quest’anno abbiamo pensato che le persone che stanno progettato, immaginando e costruendo l’intelligenza artificiale hanno smesso di dibattere su come creare questa tecnologia e iniziato la corsa per svilupparla con enormi conseguenza per la società”, ha detto il direttore di Time Sam Jacobs, parlando con Today.

Nelle due copertine del numero di Time riservato alla ‘person of the year 2025’, compaiono tra gli altri Jensen Huang, di Nvidia, Mark Zuckerberg di Meta, Elon Musk di X. Sam Altam di OpenAi e la madrina dell’Ia Fei-Fei Li, seduti su una trave sospesa su New York, un fotomontaggio che è un riferimento alla famosa foto “Lunch atop a Skyscraper”, con i big del tech invece degli operai edili dell’originale scatto del 1932.

Per Time questi architetti dell’Ai “hanno preso in mano il volante della storia, sviluppando tecnologie e prendendo decisioni che stanno rimodellando il panorama dell’informazione, il clima e i nostri mezzi di sussistenza”. “Hanno riorientato le politiche governative, alterato le rivalità geopolitiche e portato i robot nelle case – prosegue la motivazione – l’intelligenza artificiale è emersa come probabilmente lo strumento più determinante nella competizione tra grandi potenze dall’avvento delle armi nucleari”.

Non è la prima volta che Time conferisce il suo riconoscimento, che non è un giudizio di merito ma l’osservazione sulla figura o gruppo che hanno avuto maggiore influenza sull’anno, nel bene e nel male, ad un aspetto della rivoluzione tecnologica. Nel 1982 infatti aveva nominato “il computer” la persona dell’anno, scegliendo così per la prima volta un essere inanimato. Nel 2006 poi era stato scelto “You”, inteso come i milioni di persone online che contribuiscono con i contenuti. Lo scorso anno la scelta era caduta su Donald Trump.