Il centrodestra avanti di oltre 13 punti sul centrosinistra, con la Lega primo partito. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle intenzioni di voto di Euromedia Research in esclusiva per l’agenzia Italpress.

Secondo il sondaggio, realizzato il 22 febbraio dall’Istituto di ricerca guidato da Alessandra Ghisleri su un campione di mille persone, il 23,6% degli intervistati esprime la propria preferenza per la Lega, il 18,3 per Partito Democratico-Pse e il 16,6 per Fratelli d’Italia. Fuori dal podio il Movimento 5 Stelle, che verrebbe votato dal 14,5%.

A seguire, Forza Italia otterrebbe il 7,6%, mentre Azione si attesterebbe al 3,5%,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Intenzioni di voto, sondaggio Euromedia Research in esclusiva per Italpress: Centrodestra avanti di 13 punti sul centrosinistra proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento