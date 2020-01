Inter 4-1 Cagliari: Lukaku segna sempre, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’​Inter imita Napoli e Lazio e accede in carrozza ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro il Cagliari è travolto senza appello dalla squadra di Conte: quinta sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni per la squadra di Maran, mentre i nerazzurri ai quarti se la vedranno con la vincente di Atalanta-Fiorentina. PRIMO TEMPO ​Formazioni rimaneggiate su ambo i… continua a leggere sul sito di riferimento