Inter a caccia di rinforzi sugli esterni: tanti obiettivi nel mirino, c’è anche l’ex Cancelo

Con il futuro in nerazzurro di Moses e di Biraghi in forte dubbio, in casa ​Inter la dirigenza è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi sugli esterni: a questo riguardo secondo il Corriere dello Sport nei pensieri del club nerazzurro ci sarebbe una loro vecchia conoscenza, vale a dire João Cancelo. Il terzino portoghese del Manchester City, sbarcato in Premier in questa stagione per 65 milioni di euro dalla Juventus, non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative e in vista… continua a leggere sul sito di riferimento