Inter, Alonso difficile: per l’alternativa servono ben 20 milioni, pronto il rilancio

Il mercato di riparazione si è aperto solo da pochissimi giorni, ma i dirigenti dell’​Inter stanno già lavorando duramente per garantire nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte, si vuole migliorare la rosa in ogni reparto per provare a competere con la Juve nella corsa allo Scudetto fino alla fine. Un ruolo della rosa deve essere rafforzato in particolare: quello di laterale di sinistra, poiché Asamoah, a causa di continui acciacchi fisici, non garantisce più affidabilità. L’obbiettivo… continua a leggere sul sito di riferimento