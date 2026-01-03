sabato, 3 Gennaio , 26

Da 'L'invenzione del colore' di Raimo a 'La piccola fiammiferaia' di Lacombe, le novità in libreria

Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi

Per Maduro "azione simile a Bin Laden e Saddam"Hussein": le accuse Usa, cosa rischia

Venezuela, l'opposizione: "Cattura Maduro è stata uscita negoziata"

Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

Cancelo all’Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell’esterno portoghese è possibile già a gennaio. L’ex Inter e Juve è in rottura con l’Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L’Interesse dell’Inter è più vivo che mai: con l’operazione, Marotta e Ausilio puntano a dare a Chivu un rinforzo che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte di stagione. 

Sono due i fattori da considerare per la chiusura dell’operazione. Il terzino ha un contratto con gli arabi in scadenza nel 2027, ma la rottura è conclamata e l’Inter può giocarsi la carta… Inzaghi. Il tecnico è stato liberato gratuitamente in estate e il club nerazzurro si aspetta una ‘cortesia’ simile dall’Al Hilal, per chiudere l’affare senza costi pesanti. L’altro nodo è l’ingaggio: Cancelo guadagna 15 milioni netti all’anno e la cifra è fuori portata per i club italiani. L’Al Hilal dovrebbe così accollarsi parte dello stipendio. Considerando che Inzaghi ha chiesto ai suoi dirigenti un rinforzo in difesa, con De Vrij e Acerbi primi indiziati, l’affare potrebbe così andare in porto con una serie di tasselli da incastrare al posto giusto. 

Classe 1994, Cancelo ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2017-18, restando in Serie A anche l’anno successivo con la Juve. Poi, la sua avventura è continuata in altri top club europei: Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.  

