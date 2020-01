Inter-Atalanta 1-1, le pagelle nerazzurre: Candreva, cosa fai? Handanovic salva Conte

​L’Inter impatta 1-1 a San Siro con l’Atalanta. Apre Lautaro Martinez nel primo tempo, poi il pari di Gosens nella ripresa. Queste le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte. Handanovic 7 – Sempre attento e sicuro in tutte le occasioni in cui viene chiamato in causa, soprattutto sul quel colpo di testa di Toloi. Nella ripresa non è reattivo sulla zampata di Gosens, ma poi si conferma il solito para-rigori neutralizzando Muriel. Bastoni 5 – Dalla sua parte agisce Ilicic, uno dei clienti… continua a leggere sul sito di riferimento