inter-barcellona,-come-comprare-i-biglietti-per-la-semifinale-di-champions

(Adnkronos) – Archiviata con successo la sfida con il Bayern, l’Inter vola in semifinale di Champions e sogna la finale del torneo a Monaco di Baviera. I nerazzurri, ancora in corsa per il Triplete, giocheranno in trasferta la partita di andata con i blaugrana del 30 aprile.

Il 6 maggio sarà la volta del ritorno a Milano, in un San Siro che si prospetta già una bolgia dopo il sold out contro i tedeschi (e il secondo miglior incasso della storia del club, con 10.061.474 euro). Ecco tutte le informazioni sui biglietti per la semifinale di Champions tra Inter e Barcellona e per l’eventuale finale di Monaco di Baviera.

I biglietti di Inter-Barcellona potranno essere acquistati a partire dalle ore 15 di oggi, giovedì 17 aprile. La vendita si aprirà con la solita fase 1 della conferma posto abbonati Serie A 24-25 e proseguirà con le seguenti modalità, comunicate sul sito ufficiale del club nerazzurro.

Fase 2: Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti Uefa, solo online su inter.it/tickets. Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla Uefa, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330. Dalle 12 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla tessera “Siamo Noi”, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 3: vendita riservata abbonati Plus Serie A 24-25 e soci Inter Club, solo online su inter.it/tickets. Il pomeriggio di martedì 22 aprile e la giornata di giovedì 24 aprile saranno dedicati alla vendita anticipata per gli abbonati Plus Serie A 24-25 e i soci Inter Club. Dalle 16 di martedì 22 aprile, tutti gli abbonati Plus potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità.

Dalle 12 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

Fase 4: vendita riservata possessori “Siamo Noi”, solo online su inter.it/tickets. Dalle 12 di venerdì 25 aprile, i possessori di tessera “Siamo Noi” attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti per sé e i propri amici interisti.

Lunedì 28 aprile, dalle 12, inizierà invece (in caso di disponibilità residue) la vendita libera.



La prima cosa da sapere per assistere alla finale di Champions è che la maggior parte dei biglietti sarà destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. Nel secondo caso, i biglietti saranno venduti tramite sorteggio. I tagliandi ‘Fans First’, i più accessibili, saranno riservati ai tifosi delle squadre che parteciparanno alla finale. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti per i tifosi delle squadre finaliste è gestito direttamente con i club, mentre i restanti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni che fanno parte della Uefa, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla stessa Uefa.

La finale di Champions League 2025 si giocherà a Monaco di Baviera, in Germania, il 31 maggio alle 21. Per tifosi e pubblico generale, il totale dei biglietti disponibili sarà di 38.700 su 64.500. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 tagliandi, mentre i restanti saranno venduti sul sito della Uefa. Ecco i prezzi:

Fans First (per i tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

I biglietti per spettatori disabili costano invece 70 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.