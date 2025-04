inter-bayern-monaco-2-2,-nerazzurri-volano-in-semifinale-champions

(Adnkronos) – Missione compiuta per l’Inter di Simone Inzaghi, che pareggia con il Bayern Monaco 2-2 a San Siro, e conquista un posto nelle semifinali di Champions dove affronterà il Barcellona. Accade tutto nella ripresa con il vantaggio bavarese firmato da Kane, poi le reti di Lautaro Martinez e Pavard e infine il gol di Dier a chiudere i giochi, dopo il successo 2-1 dei nerazzurri in Germania.

Inzaghi, per la sfida di Coppa, mette in campo il suo 11 tipo, ad esclusione dell’infortunato Dumfries. Tra i pali va Sommer, con Pavard e Bastoni con Acerbi. In mediana Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan, mentre larghi sulle fasce si cono Darmian e il recuperato Dimarco. Davanti la coppia Lautaro-Thuram. Kompany deve fare ancora i conti con l’assenza di Neuer, con Urbig nuovamente tra i pali. Nella difesa a quattro vengono schierati Laimer, Dier, Kim e Stanisic, con Kimmich e Goretzka in mezzo al campo e con Muller, con Olise e Sané alle spalle di Kane.

Primo tempo giocato su ritmi altissimi, in particolar modo dal Bayern Monaco con un continuo pressing a tutto campo. Al 3′ uno-due tra Olise e Muller, con il francese che prova la botta di prima intenzione con il mancino ma interviene perfettamente Pavard che manda in calcio d’angolo. L’Inter risponde al 9′ con Dimarco dopo una ripartenza veloce, ma il tiro è centrale e para Urbig. Ancora avanti i tedeschi all’11’ ma Bastoni salva su Olise. Occasione ghiotta per la squadra di Inzaghi al 29′ con Acerbi che tocca verso il secondo palo dove c’è Thuram che due passi non ci arriva per un soffio. Poco dopo, al 33′ coi prova dal limite Calhanoglu ma il pallone esce di poco rispetto all’incrocio dei pali di destra. Finale di tenpo di marca tedesca: al 36′ Laimer riceve sul fondo e crossa per Muller che non riesce a trovare la conclusione verso la porta, palla a Sané il cui tiro è respinto in angolo da Sommer. Al 39′ altro cross verso l’area di rigore dell’Inter con Kane che spizza il pallone che arriva a Sané, che tenta una semirovesciata senza rischi per Sommer.

Ad inizio ripresa Inter subito pericolosa. Al 50′ Calhanoglu serve Dimarco su corner, con l’esterno che crossa forte e teso verso il primo palo e con Kane che devia verso la sua porta ma Urbig toglie la palla dall’angolino. Al 52′ il Bayern con na fiammata passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Sané con Pavard che respinge di testa dove c’è Kimmich che a sua volta serve Kane in area. L’attaccante inglese se la sposta sul destro e conclude a rete incrociando verso l’angolo lontano, passando tra le gambe di Dimarco e beffando Sommer per lo 0-1. La risposta dell’Inter è immediata.

Al 54′ Thuram combatte al limite dell’area e poi calcia centralmente, trovando la risposta di Urbig. Il Bayern risponde con Muller che manda alto, ma la squadra di Inzaghi aumenta i giri e al 58′ pareggia: sul corner battuto da Dimarco, palla a Lautaro che prima colpisce di testa contro Kimmich ma poi è più lesto di tutti a concludere nuovamente con il destro verso l’angolino per l’1-1. I tedeschi accusano il colpo e rischiano ancora al 61′ ma è miracoloso il salvataggio in scivolata di Dier sul tiro di Darmian, ma sul corner l’Inter passa in vantaggio grazie a Pavard che stacca perfettamente sopra Kim e batte Urbig di testa per il 2-1.

La squadra di Kompany prova a tornare in corsa con l’Inter che controlla, ma al 76′ Gnabry crossa dalla trequarti di destra per il secondo palo, dove Dier trova una rete fortunosa da posizione molto defilata, con un colpo di testa che si infila sul palo opposto con Sommer che può solo guardare, per il 2-2. Finale concitato con l’Inter in grande sofferenza. Al 91′ Kane non approfitta di un’indecisione di Sommer, mettendo sul fondo. Poi al 95′ serie di cross del Bayern con Muller che colpisce di testa ma Sommer blocca. Infine al 97′ ci prova Coman ma spara alto e l’Inter può festeggiare.