Non arrivano buone notizie per l’​Inter. Insieme al rallentamento della marcia scudetto dopo il ko nello scontro diretto dell’Olimpico contro la Lazio, c’è anche un gran problema dal punto di vista economico, non di poco conto in regime di Fair Play Finanziario. Il club nerazzurro, infatti, ha visto calare bruscamente in termini percentuali la sua quota dei ricavi da sponsorizzazioni nel primo semestre dell’esercizio 2019-20. Un dato arrivato direttamente dalla relazione semestrale di Inter…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, brutte notizie: in forte calo i ricavi da sponsor, soprattutto dall’Asia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento