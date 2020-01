Una gara tra i grandi della Serie A quella che andrà in scena questa sera tra il Napoli di Gattuso, alla ricerca di una vittoria fondamentale in termine di classifica, e l’Inter di Conte, alla ricerca di una vittoria per mantenere inalterate le distanze con la Juventus. I bianconeri hanno, infatti, raggiunto una vittoria per 4-0, questo pomeriggio, contro il Cagliari.

Le parole dei nerazzurri

Proprio della gara in programma contro il Napoli ha parlato Antonio Candreva, centrocampista dell’Inter, intervenuto ai microfoni di InterTV:

“Non sarà una partita semplice come tutto il nostro campionato e il nostro percorso. Affronteremo un avversario con tante qualità e tanti pregi. Siamo venuti qui per fare la nostra partita e per restare in testa al campionato . Ci prepariamo ogni giorno per migliorarci”.

The post Inter, Candreva: “Non sarà semplice ma siamo qui per fare la nostra partita” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento