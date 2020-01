Inter, caso Gabigol: la cessione dell’attaccante potrebbe finanziare il colpo Eriksen

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Giallo in casa ​Inter: Gabigol, ufficialmente di proprietà dei nerazzurri, aspetta ancora l’ok per fare ritorno al Flamengo. L’attaccante brasiliano, bocciato da Conte, è destinato a (ri)partire. La trattativa tra la società milanese e il club brasiliano, dopo giorni e giorni, sembrava essere arrivata finalmente alle battute finali, ma nelle ultime ore è cambiato… continua a leggere sul sito di riferimento