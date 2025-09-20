sabato, 20 Settembre , 25
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: "Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno"
Antonio Cassano ‘incorona’ Massimiliano Allegri e critica Simone Inzaghi. L’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha parlato del nuovo allenatore del Milan riconoscendogli una mentalità vincente che sarebbe servita, secondo lui, all’Inter in questi anni: “In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. Bravo in cosa ancora me lo devono spiegare”, ha detto Cassano a ‘Viva El Futbol’, attaccando quindi direttamente l’ex tecnico nerazzurro, volato in Arabia Saudita all’Al Hilal. 

“Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo scudetto ogni stagione”, ha continuato Cassano, “Inzaghi invece è passato da fenomeno per la maggior parte dei tifosi dell’Inter, poi però aveva già l’accordo per andarsene a 25 milioni l’anno. Non ha vinto niente, è un dato di fatto”.  

Una decisa retromarcia da parte di Cassano, che ha sempre criticato duramente Allegri soprattutto a livello di gioco, ma che ora sembra essersi, almeno in parte, ricreduto. 

 

