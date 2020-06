Inter, c’è l’accordo: rinnovati i prestiti di Sanchez e Moses. Tutti i dettagli

L’Inter ha raggiunto un accordo con Manchester United e Chelsea per il prolungamento fino al termine della Serie A dei prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses. Per quanto riguarda gli impegni di Europa League (i nerazzurri affronteranno il Getafe agli ottavi di finale) le società si sono riservate qualche giorno per prendere una decisione definitiva. Un’ottima notizia per il tecnico Antonio Conte, che potrà contare su due pedine fondamentali in vista dell’ultima parte di campionato che sarà… continua a leggere sul sito di riferimento