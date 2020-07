Inter, c’è un dentro o fuori: se Conte resta, un giocatore parte

Si intensificano i lavori per la prossima stagione dell’Inter. Quella che, per forza di cose, dovrà vedere i nerazzurri di nuovo vincitori (anche se in questa c’è ancora la possibilità concreta di sollevare l’Europa League). Per far sì che ciò accada Beppe Marotta ha già messo a segno un gran colpo in entrata, ufficializzando l’arrivo dal Real Madrid dell’esterno marocchino Achraf Hakimi. Hellas Verona v FC Internazionale – Serie A Ma non solo in entrata, perchè molto verrà fatto anche in… continua a leggere sul sito di riferimento