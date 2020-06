Inter, colpo a zero in difesa: pronto un quadriennale. Intreccio con Kumbulla: il punto

L’Inter mette nel mirino Malang Sarr, difensore centrale francese classe ’99 in scadenza di contratto con il Nizza. Questo il nome nuovo per la difesa della prossima stagione, un innesto che potrebbe sbarcare a Milano a costo zero. FBL-FRA-LIGUE1-NICE-TOULOUSE Stando a quanto scrive Tuttosport tra le pagine della sua edizione odierna, il nome del centrale del Nizza è finito al centro dei discorsi nel vertice di giovedì tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e l’agente del giocatore, Federico… continua a leggere sul sito di riferimento