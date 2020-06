Inter, Conte: “C’è molto rammarico per questo pareggio. Commessi troppi errori”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, non ha preso benissimo lo stop dei suoi a San Siro contro il Sassuolo. La squadra dell’ex juventino infatti non è riuscita ad andare oltre il 3-3 contro gli emiliani e ora si vede sfuggire la testa della classifica. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

Conte: “C’è rammarico per questo pareggio”

Questo è un pareggio che ci deve rammaricare. Ci fa male anche perché hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non l’abbiamo fatto, siamo riusciti a recuperare ma poi abbiamo concesso il pareggio. Spiace, c’è molto rammarico. Nel calcio bisogna cercare – quando hai occasioni – di segnare. Nella fase difensiva bisogna fare attenzione e non concedere a volte qualcosa. Se andiamo a vedere i gol subiti ci sarebbe tanto da rivedere: errori individuali. Ne prendiamo atto.

Oggi non so dove può arrivare l’Inter. Non lo so. Mi piacerebbe saperlo. Posso prevederlo. Quello che io voglio è che vinciamo le restanti undici partite. La mentalità che voglio trasferire è di vincere, cercare di ottenere sempre il massimo. Poi se ci sono altre squadre che sono più brave di noi…

