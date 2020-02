Inter, Conte: “Due gol regalati. Eriksen dietro le punte? Siamo arrivati fino a qui senza di lui”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della ​Inter e della Serie A! Brutta battuta d’arresto per l’​Inter​ che cade all’Olimpico con la Lazio e si fa scavalcare in classifica. Queste le parole di Antonio Conte a Sky Sport “La prestazione c’è stata, è il risultato che non mi è piaciuto, oltre ai due gol regalati alla Lazio. Non siamo stati impeccabili, quando ci sono questo tipo di partite i dettagli diventano decisivi. Penso che noi… continua a leggere sul sito di riferimento