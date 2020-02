​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’Inter vince il derby in maniera clamorosa rimontando il Milan 4-2 dopo l’iniziale doppio svantaggio. Queste le parole di Antonio Conte a Sky riportate da Tuttomercatoweb.com “E’ stata una notte speciale perchè il primo tempo penso siamo andati in grande difficoltà forse come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere un’imbarcata. Invece siamo stati bravi a…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, Conte è euforico: “Questa squadra ha gli attributi! Scudetto? Lo sogniamo, ma è presto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento