90min sbarca su Telegram: iscriviti al nostro canale per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A. Sconfitta di misura per l’​Inter, nella semifinale di andata di Coppa Italia, per mano del Napoli. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post-partita di San Siro. Queste le sue parole: | FINITA Triplice fischio del direttore di gara: servirà una grande impresa il 5 marzo a Napoli nella semifinale di ritorno! #InterNapoli…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, Conte: “Il Napoli ha fatto una partita difensiva, complimenti. Calvarese? Non mi interessa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento