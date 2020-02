Inter, Conte: “Il Napoli ha la rosa migliore dopo la Juventus, oggi sono favoriti per la finale”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta contro il Napoli in conferenza stampa: “Il Napoli stava basso. Ho provato soluzioni diverse nell’uno contro uno con Sanchez e ho messo Eriksen per creare superiorità e saltare l’uomo. Oggi abbiamo acquisito un altro status: dopo la Juventus, il Napoli ha la miglior rosa in assoluto. Ha battuto i bianconeri, noi e il Liverpool. Se collezioni questi risultati, vuol dire che hai dei valori e il Napoli li ha.

Gli azzurri sono venuti qui con il massimo rispetto. Gattuso ha convinto i suoi a difendere: bravo. Meritavamo qualcosa in più.

Ho messo prima Sensi di Eriksen perché il calciatore sa cosa fare visto che l’altro non è ancora in condizione.

Finale? Questa è solo l’andata. Oggi il Napoli è favorito per la finale di coppa Italia. Si tratta di una squadra forte, ma c’è un ritorno da giocare e proveremo a giocarci le nostre carte.”

