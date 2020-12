Inter, Conte in conferenza: “Napoli squadra forte, ha ambizioni da protagonista. Vittoria che vale doppio”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Napoli in campionato.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO A SKY SPORT

“Sensi ci ha abituato molto bene, ma l’anno scorso non l’ho avuto molto a disposizione. Incrocio le dita sperando che possa esserci un po’ di serenità per lui e per me, significherebbe avere una freccia all’arco in più rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo pochi ricambi, se uno si infortuna diventa problematico. Pinamonti è tornato dalla nazionale con un problema alla caviglia ed ancora deve recuperare. Se si fa male qualcuno siamo corti, visto anche l’infortunio di Sanchez. La partita è stata molto tattica, contro un Napoli molto forte. Sapevamo che i dettagli potevano spostare il risultato, è stato importante finire la partita con una vittoria, ma abbiamo sofferto e negli ultimi minuti ci è venuto il braccino. Può capitare, sono partite che valgono doppio e non solo tre punti. Contro una antagonista come il Napoli, che ha l’ambizione di essere protagonista, potevamo fare meglio ma va bene così. Siamo contenti”.