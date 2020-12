Inter, Conte: “L’anno scorso abbiamo preso il posto del Napoli, confermiamoci. Nessun obbligo di vittoria”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in conferenza stampa, per presentare il match di domani contro il Napoli.

Inter, le parole di Conte

“Domani sarà una sfida tra due squadre che vogliono essere protagoniste fino alla fine. Il Napoli per anni è stata la principale antagonista della Juventus, tranne la battuta d’arresto l’anno scorso quando noi abbiamo preso il loro posto. Sarà un match impegnativo, con una squadra nostra pari, quindi un ottimo parametro di valutazione”.

Stagione e lotta al titolo

“Scudetto? Dobbiamo trovare un equilibrio per noi, non esaltandoci o deprimendoci in base ai risultati. Ogni squadra per essere protagonista deve trovare il proprio equilibrio, così dobbiamo fare anche noi. Quest’anno è un campionato più equilibrato, su questo siamo tutti d’accordo. Magari poi qualcuno adesso si stacca e vince in volata, bisogna restare sul pezzo. Obbligo di vittoria? Mi fa sorridere, non c’è nessun obbligo. Tutti vogliono essere protagonisti, poi ne vince una sola, e negli ultimi nove anni è stata sempre la stessa. Evitare dichiarazioni del passato? Vedo che ogni cosa viene presa in maniera negativa, mi sto abituando a questo. Ad inizio anno ero troppo sereno e sono stato incolpato di aver mollato, che non ero più io. Ora l’opposto, bisogna trovare una via di mezzo”.

Infortuni

“Sanchez ha un problema all’adduttore. Vidal è in fase di recupero, ma domani sarebbe un rischio farlo giocare. Hakimi è dei tre quello che ha più chance di recuperare ed esserci domani, farò le valutazioni del caso”.

