Inter, Conte mira ad un mediano dell’Udinese: su di lui anche Atalanta e Lazio, Pozzo spera nell’asta

I due successi consecutivi hanno riportato un po’ di serenità in casa Inter. Sei punti che hanno permesso ai nerazzurri di riportarsi al secondo posto e perchè no, sognare ancora una clamorosa rimonta scudetto in caso la Juve dovesse continuare a zoppicare, sempre con l’Europa League d’agosto sullo sfondo. In tutto ciò, comunque, c’è sempre un mercato da impostare per la prossima stagione, quella che dovrà necessariamente portare trofei. Per farlo, Beppe Marotta – oltre a confermare l’immutata… continua a leggere sul sito di riferimento