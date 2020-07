Inter, Conte: “Persi punti stupidi per strada. Futuro? Faremo delle considerazioni”

L’Inter torna con un punto dal Bentegodi, 2-2 il risultato finale contro il Verona, e Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha commentato la sfida nel post-partita. Queste le sue parole: “Dal punto di vista dell’impegno, della voglia, della determinazione non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra la cui arma migliore sono i ritmi alti. L’Inter ha risposto in tutto e per tutto. C’è il solito rammarico di aver preso gol a 5 minuti dalla fine su un fallo… continua a leggere sul sito di riferimento