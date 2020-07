Inter, Conte: “Qui si guarda il bicchiere mezzo vuoto, gli attacchi vadano su di me”

Successo nitido quello dell’Inter sul Brescia, un 6-0 che non lascia spazio a interpretazioni e che non può che soddisfare il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Lo stesso Conte ha parlato a DAZN nel post-partita, commentando quanto visto a San Siro. Internazionale v Brescia – Italian Serie A “C’è soddisfazione, perché siamo stati bravi a vincere. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, perché non si è mai fermata e ha sempre corso in avanti, con il piede sull’acceleratore. Siamo stati… continua a leggere sul sito di riferimento