Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Derby di Milano che si giocherà domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il tecnico ex Chelsea ha parlato non solo del posticipo di questa giornata ma si è anche proiettato alla sfida di mercoledì col Napoli, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

LE PAROLE DI CONTE

IN MERITO AL DERBY

“Quando giocammo l’andata non eravamo pronti, nessuna delle due squadre sapeva che tipo di percorso si sarebbe prospettato. Il Milan addirittura aveva un altro allenatore. I derby sono sempre sentiti, sono stracittadine e quella di Milano è molto importante. Ci concentreremo però solo sui 3 punti, a prescindere dalla squadra affrontata”.

INIZIA IL TOUR DE FORCE IN QUESTO MESE DI FEBBRAIO

“Iniziamo una serie di gare importanti che ci potranno dire chi siamo e dove possiamo realmente arrivare”.

LE CONDIZIONI DI SAMIR HANDANOVIC

“Aspettiamo il referto del medico, lascerò che dica lui come stanno le cose”.

The post Inter, Conte si proietta alla sfida col Napoli: “Le prossime gare ci diranno chi siamo davvero” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento