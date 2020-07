Inter, Conte: “Strada giusta ma limitiamo gli errori. Lukaku? Non stava benissimo”

Conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in vista del match di domani sera contro il Torino valida per la 32esima giornata di Serie A. Di seguito i passaggi più significativi ed importanti della sua conferenza riportati da Inter TV. Che gara si aspetta? “Il Torino ha una qualità di rosa superiore rispetto alla sua classifica. Era partito con altri obiettivi per questa stagione, ci sono ottimi giocatori, non solo di qualità ma anche fisici. È una buona squadra e… continua a leggere sul sito di riferimento