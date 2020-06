Inter, Conte: “Un pareggio che fa male, persi ancora punti in modo sciocco”

Pareggio ricco di gol tra Inter e Sassuolo, un 3-3 che certo non può soddisfare i nerazzurri e che, in qualche modo, va a rendere più utopistico il sogno di una rimonta scudetto. Antonio Conte, tecnico interista, ha parlato a DAZN. Queste le sue parole: “È un pareggio che ci fa male, hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Eravamo riusciti a recuperare e a fare gol a 4′ dalla fine e abbiamo concesso il pareggio. C’è molto rammarico, a calcio bisogna… continua a leggere sul sito di riferimento