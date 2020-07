Inter, Conte: “Volevamo ipotecare la Champions e avvicinare la Juve. Eriksen timido”

Nitido successo per l’Inter sulla SPAL, 4-0 al Mazza: i nerazzurri si sono portati così al secondo posto in solitaria, a sei punti dalla Juve. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato a DAZN nel post-partita. Queste le sue parole: “Per noi era importante dare un segnale di continuità, un segnale di convinzione. Sono partite che sulla carta possono sembrare scontate, ma di facile non c’è niente e la Spal è stata in partita. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e volevamo… continua a leggere sul sito di riferimento