Inter, contro lo Slavia si ferma Thuram: cos’è successo in Champions

(Adnkronos) – Infortunio per Marcus Thuram durante Inter-Slavia Praga in Champions League? Oggi, martedì 30 settembre, l’attaccante francese è stato tra i protagonisti della sfida contro i cechi a San Siro. Per lui nessun gol, ma un assist da incorniciare per il momentaneo raddoppio di Dumfries nel primo tempo. Poi, Thuram è stato ancora decisivo nell’azione del tris di Lautaro Martinez, innescando Bastoni (poi autore dell’assist per il capitano nerazzurro) con un gran colpo di tacco. Proprio in questa situazione, al minuto 67 della partita, il numero 9 ha accusato un problema fisico, iniziando a toccarsi il bicipite femorale della coscia sinistra. 

Pochi secondi dopo, Chivu ha effettuato il cambio, mandando in campo Bonny sul punteggio di 3-0. Come riportato da Sky Sport, Thuram ha spiegato di aver sentito un crampo parlando con i membri dello staff nerazzurro. Nessuna smorfia di dolore per lui, apparso tranquillo in panchina.  

