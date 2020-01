Inter, cresce l’attesa per Eriksen: il danese arriva domani a Milano per visite mediche e firme

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter della Serie A! Ancora 24 ore di attesa circa e Christian Eriksen diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’​Inter. I nerazzurri dopo giorni di trattative hanno finalmente trovato un accordo per l’acquisto del fantasista del Tottenham con l’affare che dunque si avvia bello spedito verso la tanto attesa conclusione. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com le… continua a leggere sul sito di riferimento