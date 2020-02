Inter, dall’Inghilterra sicuri: “Lo United United ha deciso quale sarà il destino di Alexis Sanchez”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Futuro tutto da scrivere per Alexis Sanchez. L’attaccante cileno di proprietà del Manchester United ora all’​Inter non sa ancora con certezza che ne sarà di lui una volta che il suo prestito al club nerazzurro sarà terminato. Il Niño Maravilla resterà all’Inter fino al termine della stagione ma una volta che il suo prestito sarà terminato non si sa ancora che succederà:… continua a leggere sul sito di riferimento