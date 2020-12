Inter, Darmian: “Rigore giusto, ho tolto la palla dalla disponibilità di Ospina”

Al termine di Inter-Napoli, Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul match vinto dai nerazzurri.

Le parole di Matteo Darmian

Ecco quanto dichiarato da Matteo Darmian ai microfoni di Sky Sport:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, una di quelle in cui i piccoli dettagli fanno la differenza. Quando ho visto quel pallone ho subito cercato di toglierlo dalla disponibilità di Ospina. Il rigore credo ci stia tutto. Sapevo che firmando con l’Inter avrei avuto una gran concorrenza nel mio ruolo. Quando il mister mi mette in campo cerco sempre di farmi trovare pronto, e di mettermi quanto più possibile a disposizione della squadra. Andare a giocare in Inghilterra mi ha fatto crescere molto da questo punto di vista”.

