​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Intere della Serie A! Stefan de Vrij, difensore dell’​Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua intervista ad AD SportWereld. Queste le sue parole: Parlaci del derby contro l’Inter “È stato il mio secondo gol nel derby, una bella emozione per me. L’ambiente era caldo, l’atmosfera meravigliosa. Abbiamo recuperato una partita che sembrava persa, ho segnato un goal…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, de Vrij: “Con Ibra non ho scambiato nemmeno una parola! Lotta a tre per lo scudetto” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento