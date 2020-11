“Inter e Napoli pensano a un clamoroso scambio per il mercato di gennaio”, parola di Enrico Fedele

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Televomero e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle strategie del Napoli in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo il noto opinionista il diesse dei partenopei, Cristiano Giuntoli, potrebbe fare affari con l’Inter. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Vi riporto una voce che sta circolando all’interno del mondo del calcio. Mi hanno detto che Napoli e Inter stanno tentando uno scambio in vista del mercato di gennaio. I giocatori interessati sono Arek Milik e Radja Nainggolan“. Difficile a nostro avviso che un affare simile possa andare in porto dal momento che Milik, secondo i bene informati, è in parola con la Juventus. Salvo eccezioni, il polacco giocherà a Torino la prossima stagione (anche se come punta di scorta). L’alternativa alla Juve è la Bundes o la Premier. Staremo a vedere chi ha ragione.

