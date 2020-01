Inter-Eriksen, è accordo totale! Il danese è atteso in Italia la settimana prossima

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter della Serie A! L’attesa fumata bianca è finalmente arrivata, l’​Inter ha in pugno Christian Eriksen! A riportarlo è la redazione di Sky Sport pochi minuti fa: i nerazzurri dopo giorni di trattative hanno finalmente sbloccato l’affare trovando un accordo con il Tottenham per l’acquisto del danese. Per mettere mano sul giocatore in uscita dagli Spurs i nerazzurri sborseranno in tutto 20… continua a leggere sul sito di riferimento